العملة الإيرانية تسجل انهيارًا جديدًا بسبب العقوبات الأميريكية

سجلت العملة الإيرانية، الخميس، انهيارا جديدا على وقع تشديد العقوبات الأميركية على نظام طهران، الذي أعلن تنصله من بعض التزامات الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وانحدرت العملة الإيرانية، مع انتهاء التعاملات مساء الخميس، إلى 156 ألف ريال و 500 للدولار الواحد، لموقع "بونباست.كوم"، المتخصص في رصد أسعار صرف العملات.

وفقد الريال الإيراني 10 في المئة من قيمته هذا الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وطرأ انخفاض كبير على الريال عندما أعلنت طهران عدم التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الثلاثاء، وهبط حينها إلى 154 ألفا.

وقبل 15 شهرا، أي قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان الريال يصل إلى 40 ألفا مقابل الدولار.