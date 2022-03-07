أسعار الألومنيوم والنحاس ترتفع إلى مستويات قياسية بسبب الحرب الأوكرانية

ارتفعت أسعار الألومنيوم والنحاس، اليوم الاثنين، إلى مستويات قياسية بسبب الحرب الأوكرانية.وقفزت أسعار الألمنيوم إلى مستوى قياسي في بورصة لندن للمعادن، كما قفز النحاس إلى مستوى قياسي، مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وزيادة مخاطر الإمداد في صناعة تواجه بالفعل نقصاً حاداً.ومع وصول مخزونات الألمنيوم إلى مستويات منخفضة للغاية، فإن ارتفاع سعر المعدن يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات المصنعة، ويرى المحللون المزيد من المكاسب. إذ توقع غولدمان ساكس أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في غضون 12 شهراً وسط "ضيق غير مسبوق في العرض".