تركيا تعتقل مقاول بناء حاول الهرب عبر المطار بعد أن انهار مجمعه السكني بالكامل في هاتاي

قالت وسائل إعلام تركية، إن السلطات ألقت القبض على مقاول بناء يملك مجمعاً سكنياً في ولاية هاتاي، التي تعرضت لدمار كبير بسبب الزلزال، في أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.