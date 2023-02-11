تركيا تعتقل مقاول بناء حاول الهرب عبر المطار بعد أن انهار مجمعه السكني بالكامل في هاتاي
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تركيا تعتقل مقاول بناء حاول الهرب عبر المطار بعد أن انهار مجمعه السكني بالكامل في هاتاي

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العرب اليوم - تركيا تعتقل مقاول بناء حاول الهرب عبر المطار بعد أن انهار مجمعه السكني بالكامل في هاتاي

من آثار الزلزال المدمر
أنقرة ـ العرب اليوم

 قالت وسائل إعلام تركية، إن السلطات ألقت القبض على مقاول بناء يملك مجمعاً سكنياً في ولاية هاتاي، التي تعرضت لدمار كبير بسبب الزلزال، في أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

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تركيا تعتقل مقاول بناء حاول الهرب عبر المطار بعد أن انهار مجمعه السكني بالكامل في هاتاي تركيا تعتقل مقاول بناء حاول الهرب عبر المطار بعد أن انهار مجمعه السكني بالكامل في هاتاي



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