مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم, عند مستوى 1,546.63 بارتفاع قدره 5.72 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.77 بارتفاع قدره 1.67 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و390 ألفاً و723 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و49 ألفاً و539 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 90 صفقة.