الأسهم تعزز مكاسبها بدعم البنوك والعقار فى الامارات

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس مدعومة بصعود الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، وسط انتعاش مستويات السيولة واقترابها من مستوى 500 مليون درهم مع توالي عمليات الشراء الانتقائي من قبل الأجانب والمؤسسات.

ونجح سوق أبوظبي في الاقتراب أكثر من المستوى التاريخي 5 آلاف نقطة ليصل 4986.88 نقطة مرتفعا بنسبة 0.48% أو ما يعادل 23.63 نقطة بدعم مكاسب الأسهم الكبرى وفي مقدمتها «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، مواصلاً صعوده للجلسة الخامسة على التوالي.

فيما واصل سوق دبي الصعود للجلسة الثانية ليرتفع 0.29% إلى 2840.16 نقطة بدعم سهم «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«بنك الإمارات دبي الوطني» مع استمرار عمليات الشراء الانتقائي.

قفزة السيولة

شهدت السيولة قفزة بنسبة 117.5% إلى 485.8 مليون درهم، منها 238.73 مليوناً في دبي و247.15 مليوناً في أبوظبي كما قفزت أحجام التداول 251.1% إلى 229.73 مليون سهم منها 183.64مليون سهم في دبي، و45.72 مليون سهم في أبوظبي.

وبلغت المكاسب السوقية لكلا السوقين نحو 2.34 مليار درهم حيث سجلت أسهم أبوظبي مكاسب مليارية وصلت إلى 1.77 مليار درهم فيما ربحت أسهم دبي قرابة 575.08 مليوناً.

وجاءت مكاسب سوق دبي بدعم ارتفاع السلع الاستهلاكية 1.05% مع صعود «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.17% إلى جانب صعود قطاع الاستثمار 1% نتيجة ارتفاع سهم «سوق دبي المالي» 1.39% و«دبي للاستثمار» 1.02%.

كما ارتفع قطاع البنوك 0.35% مع ارتفاع «مصرف عجمان» 2.49% و«أملاك للتمويل» 1.54% و«الإمارات دبي الوطني» 0.53% و«دبي الإسلامي» 0.20%.

صعود العقارات

وزاد قطاع العقارات 0.24% مع ارتفاع «أرابتك» بنسبة 1.6% و«الاتحاد العقارية» 0.73% و«إعمار العقارية» 0.40% و«إعمار للتطوير» 0.38%، وذلك في مقابل هبوط «دريك أند سكل» و«إعمار مولز» بنحو 3.9% و0.50% على التوالي.

بينما في المقابل انخفض قطاع النقل بنسبة 0.67%، مع هبوط «العربية للطيران» بـ 1.94% و«الخليج للملاحة» 0.34% في مقابل صعود «أرامكس» بنحو 0.23%.

وتصدر «مصرف عجمان» النشاط في سوق دبي بنحو 79.46 مليون درهم بكميات بلغت 83.81 مليون سهم، ثم سهم «إعمار العقارية» مستقطباً نحو 31.53 مليون درهم، وتصدر سهم «أمانات» الأسهم الرابحة بنسبة 2.5%.

شركات الاستثمار

وفى أبوظبي، زاد قطاع الاستثمار2.5% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.78%، مقابل تراجع «الخليج الاستثمارية» 0.20% واستقرار «أم القيوين للاستثمارات» من دون تغيير، فيما ارتفع قطاع الاتصالات 0.59% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها وسط عمليات تجميع على السهم.

وصعد قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، مع ارتفاع «الجرافات البحرية» 7.26% و«الخليج للمشاريع» 6.74%، وارتفع قطاع الصناعة 0.42% مع صعود سهم «أسمنت رأس الخيمة» 5.63% و«أركان» و«بلدكو» 5.45% و2.04% على الترتيب.

وزاد قطاع البنوك 0.43% مع ارتفاع سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» 1.67% و«أبوظبي الإسلامي» 2.27% و «أبوظبي الأول» 0.68%. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.32% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.91% مع سعي الشركة استمرار سياسة التوزيعات النقدية.

Ⅶإفصاحات

Ⅶأعلنت شركة «دار التكافل» عن عقد اجتماع مجلس الإدارة الأربعاء المقبل لمناقشة السياسات الداخلية واستراتيجية الشركة.

Ⅶوافق مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» بالتمرير على مقترح لإحدى الشركات التابعة للشركة فيما يتعلق بالدخول في اتفاقية متعلقة بالإعلان والتسويق والموافقة على الميزانية المتعلقة لعام 2018.

Ⅶيجتمع مجلس إدارة شركة «ماركة» الاثنين المقبل لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Ⅶيجتمع مجلس إدارة «دريك اند سكل إنترناشيونال» الإثنين المقبل لمناقشة عددا من الأمور الاعتيادية والموافقة على اجتماع المجلس السابق.