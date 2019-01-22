الذهب قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب ، الثلاثاء، وكانت بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث رفع ارتفاع الدولار تكلفة المعدن الأصفر للمشترين من حائزي العملات الأخرى، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن تباطؤ عالمي.

وهبط سعر الذهب 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1278.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر عند 1276.31 دولار الاثنين.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1278.70دولار للأوقية. واقترب الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة.

وضغط ارتفاع الدولار على الذهب، الذي قفز أكثر من عشرة بالمئة منذ منتصف أغسطس، لأسباب أبرزها الاضطرابات في سوق الأسهم، وتراجع العملة الأميركية.

وتلقى الدولار دعما من بيانات اقتصادية صينية ضعيفة.

وتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي تحت ضغط تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية الأميركية، مما قاد نمو 2018 لأدنى مستوى في نحو ثلاثة عقود، وفق ما أظهرته بيانات، الاثنين.