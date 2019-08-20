مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (62ر3868) نقطة مرتفعًا بـ (15ر6) نقطة بنسبة (159ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (47ر3862) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (728) ألفًا و(515) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر17) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (619) ألفًا و(30) ريالًا عمانيًا.