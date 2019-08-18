مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.025 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 3862.47 نقطة مرتفعًا بـ 0.96 نقطة بنسبة 0.025% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3861.51 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات اليوم 619 ألفًا و30 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 71.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و204 آلاف و713 ريالًا عمانيًا.