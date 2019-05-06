سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاثنين
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاثنين

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاثنين

الجنيه المصري
القاهرة - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.2185 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.5764 جنيه مصري

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاثنين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاثنين



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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاثنين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاثنين



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اعتمدت "قميص" من صيحة "التاي - داي" بتوقيع "بولو"

جيجي حديد ترتدي 5 اتجاهات ربيعية في إطلالة واحدة

نيويورك - مادلين سعادة

يبدو أن عارضة الأزياء جيجي حديد، متحمسة لتجربة أحدث صيحات الموضة لهذا الربيع، ففي أثناء وجودها في نيويورك ارتدت "حديد" 5اتجاهات ربيعية رئيسية في إطلالة واحدة. ظهرت جيجي حديد معتمدة "قميص" من صيحة "التاي - داي" بتوقيع بولو، صيحة عائدة من التسعينات، وهي عبارة عن أزياء مصبوغة بألوان ربيعية متداخلة، ونسقت معه بنطال أبيض بصيحة "الكروب" الذي يكشف عن جزء من الساق، كذلك انتعلت زوجا من الأحذية الرياضية، كذلك حملت حقيبة مطبعة بالـ"تاي -داي" أيضا، بتوقيع دار برادا Prada، وأخيرا أكملت إطلالتها بعقد من حبات اللؤلؤ الرائج هذا العام. ويعدّ "القميص" الذي اعتمدته جيجي حديد والمطبع بصبغات مبهجة على طريق "التاي داي" القطعة الأبرز في إطلالتها، ليس فقط لأنه أحد الاتجاهات التي احتلت مكانة بارزة على ممشى العروض، لكن...المزيد

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