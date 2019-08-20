مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,529.32 بانخفاض قدره 1.11 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.69 بانخفاض قدره 3.88 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليون و628 ألف و150 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 286 ألف و30 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.