مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,530.43 بانخفاض قدره 4.77 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 751.58 بارتفاع قدره 1.36 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و293 ألفا و716 سهما بقيمة إجمالية قدرها 610 آلاف و637 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.