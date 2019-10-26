وزارة الدفاع الروسية تعلن انتقال النفط السوري إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيين

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن نقل النفط السوري إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيين، ونشرت صورا تم التقاطها بالأقمار الصناعية، لقوافل النفط تتجه إلى خارج سوريا.