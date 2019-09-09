أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأثنين

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة مواصلة العمل لاستكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لدخول مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء حيز التنفيذ الفعلي.

وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار"، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وواكبت صحف الإثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على عدة مواقع بقطاع غزة، واقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى.

وعرجت على الوضع في اليمن، مشيرة إلى خروقات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الهدنة الأممية في الحديدة عبر قصف مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية للمدينة ومناطق متفرقة من جنوب المحافظة.

وأنبأت عن إصابة 14 شخص جراء انفجار 4 قنابل في العاصمة العراقية بغداد.

وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن تأدية وزراء الحكومة السودانية الانتقالية اليمين الدستورية والتي شملت 18 وزيرًا.