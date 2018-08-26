استقرار الدولار الأميركي أمام الجنيه في البنوك المصرية الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 26-8-2018، بداية التعاملات حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.95جنيه للبيع.
وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.84 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.85 جنيه للشراء
7.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى
cib 17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.82 جنيه للشراء
17.92 جنيه للبيع
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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