ارتفاع الأسهم اليابانية في التداولات الصباحية

ارتفعت الأسهم اليابانية في تداولاتها الصباحية اليوم ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 86ر77 نقطة، ما نسبته 35ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 68ر22488 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 35ر0 في المئة، ما يعادل 86ر5 نقطة، ليغلق عند مستوى 08ر1704 نقطة.