قفزة في صادرات الذهب الأسود في السعودية
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قفزة في صادرات الذهب الأسود في السعودية

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العرب اليوم - قفزة في صادرات الذهب الأسود في السعودية

النفط الخام
الرياض ـ العرب اليوم

 نشرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، بيانات عن صادرات المملكة في سبتمبر 2021، والتي أظهرت قفزة كبيرة في صادرات النفط الخام.

ووفقا للبيانات فقد صعدت صادرات النفط السعودية في سبتمبر الماضي بواقع  34.3 مليار ريال (حوالي 9.14 مليار دولار) أي بنسبة 97.8% على أساس سنوي.

فيما ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية 38.2٪ على أساس سنوي في سبتمب 2021.

كذلك أشارت البيانات إلى ارتفاع واردات البضائع السعودية بنسبة 9.2% (3.8 مليار ريال) في سبتمبر 2021.

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قفزة في صادرات الذهب الأسود في السعودية قفزة في صادرات الذهب الأسود في السعودية



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