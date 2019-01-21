غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة
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غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة

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العرب اليوم - غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة

الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن
واشنطن - العرب اليوم

تعهّد الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، المعتقل في طوكيو لاتّهامه بارتكاب مخالفات ماليّة، بالبقاء في اليابان في حال تمّ إطلاق سراحه بكفالة، مؤكدًا من جديد براءته من التُهم المنسوبة إليه.

وستنظر محكمة طوكيو لاحقًا الإثنين في طلب جديد لغصن البالغ 64 عامًا لإطلاق سراحه بكفالة، بعد رفض طلباته السابقة بسبب الخشية من مغادرته البلاد وإتلافه أدلّة. 

ولفت غصن في بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة "في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة، أيًّا تكُن" هذه الشروط.

وتعهّد غصن أيضًا حضور جلسات المحاكمة "ليس لأنّني ملزم بذلك قانونيًا فحسب، بل أيضًا لأنّني أتوق لأن تكون لديّ الفرصة أخيرًا للدّفاع عن نفسي" على حدّ قوله مشددةً على أنه ليس"مذنبًا بالتُهم الموجّهة ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة". 

كان غصن اعتُقل في طوكيو في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي، وقد يخسر المنصب الأخير الذي يتسلّمه وهو رئيس شركة رينو، بعدما أقالته شركتا نيسان وميتسوبيتشي من منصب رئيس مجلس الإدارة نهاية تشرين الثاني الماضي.

وأقرّ محامي غصن بأنّه لا يتوقّع الإفراج عن موكّله قبل محاكمته، مشيرًا إلى أنّ القضيّة قد لا تصل إلى المحكمة قبل ستّة أشهر، نظرًا إلى تعقيدها والحاجة إلى ترجمة الوثائق للّغتين اليابانيّة والإنكليزيّة.

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غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة



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غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة



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