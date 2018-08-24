ارتفاع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الجمعة

ارتفعت سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة 24 - 8 -2018 خلال تعاملات سوق المال في اسرائيل كالأتي:
1 شيكل اسرائيلي = 0.2744 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.6440 شيكل اسرائيلي
GMT 06:11 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسارتفاع سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي الجمعة
GMT 06:09 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطساستقرار أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي الجمعة
GMT 05:58 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطساستقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي الجمعة
GMT 05:56 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الجمعة
GMT 11:04 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسسعر صرف الدولار في بورصة موسكو يصل الى أقصى حد منذ أبريل 2016
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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