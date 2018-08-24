ارتفاع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الجمعة

ارتفعت سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة 24 - 8 -2018 خلال تعاملات سوق المال في اسرائيل كالأتي:

1 شيكل اسرائيلي = 0.2744 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6440 شيكل اسرائيلي