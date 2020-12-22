الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاته على انخفاض فقد هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 14.49 نقطة، أي 0.39 في المئة ليغلق عند 3694.92 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 13.12 نقطة، أي 0.10 في المئة، إلى 12742.52 نقطة فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 37.40 نقطة، أي 0.12 في المئة، إلى 30216.45 نقطة.