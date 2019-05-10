سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الجمعه
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الجمعه

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الجمعه

الجنيه المصري
القاهرة - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.2185 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.5764 جنيه مصري

اقتصاد عاجل
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الجمعه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الجمعه



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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الجمعه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الجمعه



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