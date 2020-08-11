4 بالمائة نموًا في القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، نمو إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص 4% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 25.67 مليار دينار (36.2 مليار دولار) مقارنة مع 24.67 مليار في نهاية 2019.

واستحوذت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص على 90.9 بالمائة من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكا تجاريا في المملكة والبالغة 28.21 مليار دينار.