مصدر أردني يؤكد أن السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني
آخر تحديث GMT22:31:17
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مصدر أردني يؤكد أن السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصدر أردني يؤكد أن السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني

البنك المركزي الأردني
الاردن - العرب اليوم

مصدر حكومي أردني يؤكد أن السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصدر أردني يؤكد أن السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني مصدر أردني يؤكد أن السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني



أخبار ذات صلة

GMT 22:10 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

الأمير سلمان نثمن مواقف المملكة والإمارات والكويت الداعمة للبحرين
العرب اليوم - الأمير سلمان نثمن مواقف المملكة والإمارات والكويت الداعمة للبحرين

GMT 20:17 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

نشر نظام الصواريخ إس-300 تصعيد لا ضرورة له ويحمي الأنشطة الإيرانية
العرب اليوم - نشر نظام الصواريخ إس-300 تصعيد لا ضرورة له ويحمي الأنشطة الإيرانية

GMT 12:34 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

عشرات من المستوطنين اليهود بينهم طلاب من المعاهد التلمودية يقتحمون الأقصى
العرب اليوم - عشرات من المستوطنين اليهود بينهم طلاب من المعاهد التلمودية يقتحمون الأقصى

GMT 10:16 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

هولندا تطرد 4 دبلوماسيين روس وتتهم موسكو بقرصنة "منظمة الأسلحة"
العرب اليوم - هولندا تطرد 4 دبلوماسيين روس وتتهم موسكو بقرصنة "منظمة الأسلحة"

GMT 10:02 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

السيسي يضع اكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر
العرب اليوم - السيسي يضع اكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصدر أردني يؤكد أن السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني مصدر أردني يؤكد أن السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان

ريهانا تَظهر بكامل أناقتها في ذكرى"Fenty Beauty"

سيدني ـ أسعد كرم

ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:39 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيم كارداشيان تصف شقيقتها كورتي بـ"أفضل صديقة لها"
العرب اليوم - كيم كارداشيان تصف شقيقتها كورتي بـ"أفضل صديقة لها"

GMT 04:58 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

6 نصائح أساسية ومُهمة قبل السفر إلى طوكيو
العرب اليوم - 6 نصائح أساسية ومُهمة قبل السفر إلى طوكيو

GMT 03:36 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

أهم ما يميز شقة ليندا ألين ودارين براون في لندن
العرب اليوم - أهم ما يميز شقة ليندا ألين ودارين براون في لندن

GMT 01:39 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مهاتير يشكّك في عدد قتلى اليهود في "محرقة هتلر"
العرب اليوم - مهاتير يشكّك في عدد قتلى اليهود في "محرقة هتلر"

GMT 04:21 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

"ستالين" يجوب شوارع جورجيا بسيارة "بنتلي"
العرب اليوم - "ستالين" يجوب شوارع جورجيا بسيارة "بنتلي"

GMT 05:56 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

نقطة البداية لـمعرض إيف سان لوران في باريس
العرب اليوم - نقطة البداية لـمعرض إيف سان لوران في باريس

GMT 05:45 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

"كوستا نافيرنو" يُقدم ميزة خاصة في مطعمه
العرب اليوم - "كوستا نافيرنو" يُقدم ميزة خاصة في مطعمه

GMT 03:29 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

داليا فايد تؤكّد أن أثاث البامبو أحدث صيحات الديكور
العرب اليوم - داليا فايد تؤكّد أن أثاث البامبو أحدث صيحات الديكور

GMT 03:55 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

السيرة الذاتية للرئيس العراقي الجديد برهم صالح
العرب اليوم - السيرة الذاتية للرئيس العراقي الجديد برهم صالح

GMT 06:31 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

جوليا روبرتس تعود إلى العمل التليفزيوني بعد غياب 3عقود
العرب اليوم - جوليا روبرتس تعود إلى العمل التليفزيوني بعد غياب 3عقود

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:27 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

جمال شيحة يكشف عن الانتهاء من مشروع وكالة الفضاء
العرب اليوم - جمال شيحة يكشف عن الانتهاء من مشروع وكالة الفضاء

GMT 18:55 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسان

أحمد الشربتلي يتأهل لبطولة العالم البارا فروسية في أميركا
العرب اليوم - أحمد الشربتلي يتأهل لبطولة العالم البارا فروسية في أميركا

GMT 17:34 2016 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

مسلسل "خمس بنات" بنات أجيز رقابيًا ويتم تصوره قريبًا
العرب اليوم - مسلسل "خمس بنات" بنات أجيز رقابيًا ويتم تصوره قريبًا

GMT 01:05 2018 السبت ,05 أيار / مايو

سالي محمود تكشف أبرز معالم روما السياحية الخالدة
العرب اليوم - سالي محمود تكشف أبرز معالم روما السياحية الخالدة

GMT 01:53 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

العرابي يُؤكّد أنّ موقف القاهرة بشأن سورية متباين
العرب اليوم - العرابي يُؤكّد أنّ موقف القاهرة بشأن سورية متباين

GMT 16:30 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

كوبر يرفض عودة "أبوتريكة" لصفوف الفراعنة في روسيا
العرب اليوم - كوبر يرفض عودة "أبوتريكة" لصفوف الفراعنة في روسيا

GMT 08:23 2017 الأربعاء ,06 أيلول / سبتمبر

هل تستفيد مصر من قمة "البريكس"؟
العرب اليوم - هل تستفيد مصر من قمة "البريكس"؟

GMT 00:34 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير

الداودي يتهم المغرب بـ"التخلي عن مجانية التعليم"
العرب اليوم - الداودي يتهم المغرب بـ"التخلي عن مجانية التعليم"

GMT 08:25 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

ماذا يقول "بابا نويل " للطفل
العرب اليوم - ماذا يقول "بابا نويل " للطفل

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 18:58 2014 الإثنين ,08 كانون الأول / ديسمبر

ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر
العرب اليوم - ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر

GMT 13:54 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

ورشة عربية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس
العرب اليوم - ورشة عربية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس

GMT 20:01 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايو

مقتل شاب في أحد أندية التجمع الخامس صعقًا والأب يروي التفاصيل
العرب اليوم - مقتل شاب في أحد أندية التجمع الخامس صعقًا والأب يروي التفاصيل

GMT 08:43 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

عوده القماش المخملي لخريف 2017 في تصميمات كبرى العلامات
العرب اليوم - عوده القماش المخملي لخريف 2017 في تصميمات كبرى العلامات

GMT 03:30 2016 الجمعة ,13 أيار / مايو

مغارة الدم أعلى جبل قاسيون في دمشق تعتبر الشاهدة على أول جريمة في التاريخ
العرب اليوم - مغارة الدم أعلى جبل قاسيون في دمشق تعتبر الشاهدة على أول جريمة في التاريخ

GMT 08:43 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

تفاصيل مثيرة في قضية نحر 4 بنات على يد والدهم في مكة
العرب اليوم - تفاصيل مثيرة في قضية نحر 4 بنات على يد والدهم في مكة

GMT 15:39 2014 السبت ,01 آذار/ مارس

إدخال خدمات المياه للخطة الإسكانية في الخوجلاب السودانية
العرب اليوم - إدخال خدمات المياه للخطة الإسكانية في الخوجلاب السودانية

GMT 07:03 2018 الجمعة ,23 آذار/ مارس

الهند تنتهي من تصميم أكبر تمثال في العالم
العرب اليوم - الهند تنتهي من تصميم أكبر تمثال في العالم

GMT 08:51 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو

المعجل يكشف أن إعلان الاستراتيجية خلال شهر
العرب اليوم - المعجل يكشف أن إعلان الاستراتيجية خلال شهر

GMT 02:35 2017 الأحد ,26 شباط / فبراير

زيادة جراحات تجميل المهبل للمراهقات بصورة شعبية
العرب اليوم - زيادة جراحات تجميل المهبل للمراهقات بصورة شعبية

GMT 01:45 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

علماء يعملون على إنتاج مصل يساعد في إنهاء "إدمان المواد المخدرة"
العرب اليوم - علماء يعملون على إنتاج مصل يساعد في إنهاء "إدمان المواد المخدرة"

GMT 08:40 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

كلوديا كالب تكشف عن شخصية مارلين مونرو
العرب اليوم - كلوديا كالب تكشف عن شخصية مارلين مونرو

GMT 07:00 2017 السبت ,12 آب / أغسطس

عدة أمور مهمة تسعد زوجك أثناء العلاقة الحميمية
العرب اليوم - عدة أمور مهمة تسعد زوجك أثناء العلاقة الحميمية

GMT 11:06 2015 الجمعة ,07 آب / أغسطس

"النجمة دانا جبر" تتعرض للقرصنة بنشر صورة عارية
العرب اليوم - "النجمة دانا جبر" تتعرض للقرصنة بنشر صورة عارية

GMT 09:39 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

بيت تيتا
العرب اليوم - بيت تيتا

GMT 17:24 2018 الثلاثاء ,24 تموز / يوليو

المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين
العرب اليوم - المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين

GMT 01:14 2017 الإثنين ,27 آذار/ مارس

همسة ماجد تؤكد تفضيلها المكوث في العراق عن الانتشار عالميًا
العرب اليوم - همسة ماجد تؤكد تفضيلها المكوث في العراق عن الانتشار عالميًا

GMT 15:52 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبراير

ماجدة أسطورة السينما
العرب اليوم - ماجدة أسطورة السينما
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab