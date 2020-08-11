مصير الاقتصاد والدولار في لبنان بعدفكّ الحصار يثير الجدل بين المراقبين
آخر تحديث GMT06:51:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

مصير الاقتصاد والدولار في لبنان بعد"فكّ الحصار" يثير الجدل بين المراقبين

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصير الاقتصاد والدولار في لبنان بعد"فكّ الحصار" يثير الجدل بين المراقبين

انفجار مرفأ بيروت
بيروت - العرب اليوم

لم تكن هناك عبارة أسهل لتبرير الافلاس المالي من عبارة انّ لبنان مُعرّض لحصار دولي. ولكثرة تَرداد هذه المقولة كاد البعض ان يصدّق أنّ الانهيار الاقتصادي تسبّب به هذا الحصار الجائر. واليوم، هناك من يروّج لنظرية فك الحصار بعد زلزال العنبر رقم 12، وتدمير بيروت، ويحاول أن يبيع الوهم بأنّ إنقاذ الاقتصاد قد ينبعث من قلب الفاجعة.يراقب البعض بأمل ورجاء حركة التضامن الدولي والعربي التي يحظى بها لبنان في هذه الفترة، على اعتبار أنها قد تكون بداية رحلة الانفراج المالي والاقتصادي بعدما وصل الوضع الى حقبة متقدمة من الانهيار المستمر. ويظنّ البعض، أو يروّج لذلك على الأقل، انّ البلد كان مُحاصرًا، وصدر اليوم قرار بإنهاء الحصار، وبدء مرحلة جديدة.

في الواقع، من كان مُحاصرًا، ولا يزال، هي المنظومة السياسية الحاكمة. ومفهوم فك الحصار لا علاقة له بزيارة الرئيس الفرنسي، ولا باتصال الرئيس الأميركي بنظيره اللبناني. وهؤلاء المتفائلون قسرًا، بعضهم يدرك، وبعضهم يتعمّد تَقمُّص دور المُغفّل، انّ التضامن الدولي بعد الكارثة التي تسبّب بها على الأرجح، الاهمال والفساد والغباء، لا علاقة له بملف فك الحصار عنهم. ولو راجَع هؤلاء ما يجري بعد كوارث بحجم كارثة مرفأ بيروت، لأدركوا أنّ كل الدول تحظى بهذا النوع من التعاطف الدولي في زمن الكوارث.

حتى ايران، التي كانت في حال عداء مع المجتمع الدولي، لا سيما مع الأميركيين، حظيت في العام 2003 عندما ضربها زلزال مُدمّر، بمساعدات دولية وعربية من كل حدب وصوب. ولو لم تعلن طهران في حينه انها تقبل المساعدة من كل دول العالم باستثناء اسرائيل، لكانت وصلت اليها ايضًا مساعدات اسرائيلية. وفي خلال تلك الكارثة، تجاوزت واشنطن قرار مقاطعة طهران، وأجرت اتصالات مباشرة معها لتنسيق المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال، والمساهمة في بَلسمة جراح الناس. ولم يوصل هذا الانفتاح العالمي على ايران في زمن الكارثة الطبيعية الى تغيير النهج أو العلاقات لاحقًا بينها وبين المجتمع الدولي، ولا ساهَم هذا الانفتاح في إنقاذ الاقتصاد الايراني من الانكماش والصعوبات المستمرة حتى اليوم

 هذه الحقائق ينبغي أن تعيد الواهمين أو بائعي الوهم الى صوابهم. العالم قرّر بلسمة جراح اللبنانيين المفجوعين بالكارثة، لكنّ ذلك لن يساهم، لا من قريب أو من بعيد، في تغيير المشهد المالي والاقتصادي في البلد، لأنّ هذه الأزمة لا علاقة لها بحصار شبه وهمي حمّلوه بهدف التعمية مسؤولية الافلاس.حتى الآن، لم تظهر مؤشرات على اتخاذ قرار بتغيير المشهد المالي، من خلال وقف الفساد. ومن دون هذا القرار، لن يخرج البلد من دائرة الافلاس الذي ستتفاقم تداعياته مع الوقت. ومن يشكّك في هذا الواقع، عليه أن يراجع ما جرى ويجري منذ سنوات حتى اليوم في بوتوريكو.

لدى بوتوريكو 4 قواسم مشتركة مع لبنان: عدد سكانها (حوالى 3,2 ملايين نسمة)، مساحتها (9 آلاف كلم2)، منظومتها السياسية فاسدة، والجزيرة مفلسة. وأخيرًا، نستطيع أن نضيف انّ الاثنين لديهما درجة تصنيف واحدة (C حسب مقياس موديز)، وأصابتهما كارثة زادت في حجم الكارثة القائمة. (إعصار Mari عام 2017). المفارقة هنا انّ بوتوريكو أرض أميركية أمّا مواطنوها فهم أميركيون، ولم يَحمها ذلك من الافلاس، لأنها غير مكتملة المواصفات لتكون ولاية من الولايات الأميركية. وبالتالي، إنّ نظامها لا يتمتع بالشفافية التي يفرضها النظام الفدرالي الأميركي، وقد تآكلها الفساد، ولم يحمها اقتصادها المنتج، الذي يستند الى الصناعة والزراعة والسياحة من الافلاس، لأن لا علاج للفساد، ولا مناص من الانهيار، سواء كان الاقتصاد منتجًا أم خدماتيًا، النتيجة واحدة. مع الاشارة هنا الى انّ الناتج في بوتوريكو أهم وأكبر من الناتج اللبناني، إذ يبلغ حوالى 100 مليار دولار (مقابل 55 للبنان قبل الانهيار)، ويصل متوسط الدخل للفرد (GDP (PPP) per capita) حوالى 23 ألف دولار (مقابل حوالى 12 ألف دولار في لبنان قبل الانهيار).

إنطلاقًا من هذه الوقائع، لا يمكن الرهان على المساعدات الدولية التي ستصل لبنان لتغيير الواقع الاقتصادي. لا سعر الدولار سيتغيّر، ولا حجم الدين سيتراجع، ولا الماكينة الاقتصادية ستتحرّك. وفي أحسن الاحوال، سيتم فتح خطوط ائتمان ذي طابع إنساني، لن تنقُذ بطبيعة الحال الاقتصاد الوطني.في بوتوريكو، وهي ليست دولة بل مجرد أرض أميركية لديها طابع خاص واستثنائي، يُمازح فيها الحاكم الفاسد المقرّبين منه بالقول: "ألا يوجد أي جثة متبقية بعد الاعصار لإطعام الغربان"؟ وفي لبنان، هناك من يقول للناس "رب ضارة نافعة".

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصير الاقتصاد والدولار في لبنان بعدفكّ الحصار يثير الجدل بين المراقبين مصير الاقتصاد والدولار في لبنان بعدفكّ الحصار يثير الجدل بين المراقبين



أخبار ذات صلة

GMT 05:45 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

الاتفاق التجاري الأميركي ـ الصيني على المحك
العرب اليوم - الاتفاق التجاري الأميركي ـ الصيني على المحك

GMT 05:42 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

4 بالمائة نموًا في القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن
العرب اليوم - 4 بالمائة نموًا في القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن

GMT 05:01 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

"بغداد" و"الرياض" يجددان التزامهما باتفاق "أوبك +" لخفض إنتاج النفط في بيان مشترك
العرب اليوم - "بغداد" و"الرياض" يجددان التزامهما باتفاق "أوبك +" لخفض إنتاج النفط في بيان مشترك

GMT 00:12 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

أحمد العزبي يؤكّد أن مصر تحتل المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في صناعة الدواء
العرب اليوم - أحمد العزبي يؤكّد أن مصر تحتل المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في صناعة الدواء

GMT 23:23 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

"كورونا" يحكم بـ"إعدام" الاقتصادات حول العالم مع تعاظم المأساة
العرب اليوم - "كورونا" يحكم بـ"إعدام" الاقتصادات حول العالم مع تعاظم المأساة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدن موديلات أكثر رسمية للمشاوير المسائية

موديلات فساتين قصيرة لإطلالات ناعمة بأسلوب النجمات العرب

بيروت - العرب اليوم

تعدّ الفساتين القصيرة موضة رائجة جدا هذا الصيف وشاهدنا منها العديد من التصاميم المميزة والمنوعة ضمن مجموعات هذا الموسم من ناحية القصات والألوان، وكذلك فقد لاحظنا أن الموديلات الكاجوال منها والرسمية كانت موجودة على منصات العروض وهي مثالية للمشاوير الصيفية، واليوم اخترنا لك تصاميم فساتين قصيرة لإطلالات جذابة وناعمة من وحي النجمات العرب. النجمات العرب دائماً ما يكن السباقات في اعتماد صيحات الموضة وهذا الموسم كثيرات منهن تألقن في موضة الفساتين القصيرة الرائجة هذا الصيف وقد اخترن منها موديلات متنوعة اتسمت بالنعومة والعصرية في آن معاً، منهن من فضلن اعتماد الموديلات الكاجوال للمشاوير الصباحية مثل هنا الزاهد التي اختارت فستان قصير مورد بقصة مكشوفة الأكتاف ونسرين طافش التي اعتمدت فستان أبيض مزين بالكشكش مع صندل من دون كعب، وف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:20 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تعرف على أهمّ النصائح لتنسيق الساعة مع إطلالاتكِ هذا الصيف
العرب اليوم - تعرف على أهمّ النصائح لتنسيق الساعة مع إطلالاتكِ هذا الصيف

GMT 03:28 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تقرير يرصد أجمل المدن النمساوية للسياحة العائلية هذا الموسم
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل المدن النمساوية للسياحة العائلية هذا الموسم

GMT 02:08 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

أبرز نصائح الديكور لتحويل غرف نوم المنزل إلى أجنحة فندقيّة
العرب اليوم - أبرز نصائح الديكور لتحويل غرف نوم المنزل إلى أجنحة فندقيّة

GMT 00:09 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد
العرب اليوم - رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد

GMT 00:31 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية
العرب اليوم - تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية

GMT 01:51 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

أزياء مٌقدّمة البرامج مريم سعيد جريئة وعصرية من دون مبالغة
العرب اليوم - أزياء مٌقدّمة البرامج مريم سعيد جريئة وعصرية من دون مبالغة

GMT 00:48 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

تعرف على أفضل المواقع حول العالم لممارسة "الإبحار"
العرب اليوم - تعرف على أفضل المواقع حول العالم لممارسة "الإبحار"

GMT 00:54 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

تعرفي على طُرق تزيين حفل الزفاف بـ"المصابيح الورقية"
العرب اليوم - تعرفي على طُرق تزيين حفل الزفاف بـ"المصابيح الورقية"

GMT 00:39 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

بومبيو يؤكّد أن رسالة مجلس التعاون بشأن حظر تسلُّح إيران إعلان جريء
العرب اليوم - بومبيو يؤكّد أن رسالة مجلس التعاون بشأن حظر تسلُّح إيران إعلان جريء

GMT 22:54 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

جورج قرداحي يتحدث عن نجاة ابنه من انفجار بيروت
العرب اليوم - جورج قرداحي يتحدث عن نجاة ابنه من انفجار بيروت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:36 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

الموت يضرب الوسط الفني بوفاة الممثّل المصري إبراهيم الشرقاوي
العرب اليوم - الموت يضرب الوسط الفني بوفاة الممثّل المصري إبراهيم الشرقاوي

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 02:41 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

إليك أبرز المَعالِم الخارجية في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة الأميركية
العرب اليوم - إليك أبرز المَعالِم الخارجية في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة الأميركية

GMT 23:47 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

تخصيص جائزة لأفضل حكم بعد استئناف مباريات الدوري المصري
العرب اليوم - تخصيص جائزة لأفضل حكم بعد استئناف مباريات الدوري المصري

GMT 20:35 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

أيهما أفضل للمرأة السيارة المانيوال أم الاوتوماتيك
العرب اليوم - أيهما أفضل للمرأة السيارة المانيوال أم الاوتوماتيك

GMT 08:28 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

انخفاض دامي في مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية عقب تغريدة ترامب
العرب اليوم - انخفاض دامي في مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية عقب تغريدة ترامب

GMT 22:14 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

مصر تسجل 17 حالة وفاه و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - مصر تسجل 17 حالة وفاه و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 23:09 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

"تويوتا" الأكثر مبيعًا فى العالم خلال النصف الأول من 2020
العرب اليوم - "تويوتا" الأكثر مبيعًا فى العالم خلال النصف الأول من 2020

GMT 05:15 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

6 تصديات تاريخية حولت إيكر كاسياس إلى "القديس إيكر"
العرب اليوم - 6 تصديات تاريخية حولت إيكر كاسياس إلى "القديس إيكر"

GMT 02:35 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُحدِّد موعد لقاء الدوحة
العرب اليوم - الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُحدِّد موعد لقاء الدوحة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 04:35 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

أشياء يجب فحصها بشكل جيد للغاية قبل السفر بالسيارة تعرفي عليها
العرب اليوم - أشياء يجب فحصها بشكل جيد للغاية قبل السفر بالسيارة تعرفي عليها

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 20:38 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

شركة عالمية تكشف سعر جرعة لقاح "كورونا"
العرب اليوم - شركة عالمية تكشف سعر جرعة لقاح "كورونا"

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 21:31 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية
العرب اليوم - المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية

GMT 02:23 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

مسئولة بالمركزى الأميركى تؤكد صعوبة إعادة الفتح
العرب اليوم - مسئولة بالمركزى الأميركى تؤكد صعوبة إعادة الفتح

GMT 18:21 2020 الأحد ,15 آذار/ مارس

مقترح جديد من "اليويفا" بإنهاء دوري الأبطال بنظام مختلف بسبب "كورونا"
العرب اليوم - مقترح جديد من "اليويفا" بإنهاء دوري الأبطال بنظام مختلف بسبب "كورونا"

GMT 12:42 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال
العرب اليوم - الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال

GMT 02:30 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"
العرب اليوم - أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"

GMT 03:20 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
العرب اليوم - حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر

GMT 11:35 2019 الخميس ,04 تموز / يوليو

السعودية رهف القنون تؤكّد افتخارها بالفيديو الجنسي المُسرّب لها
العرب اليوم - السعودية رهف القنون تؤكّد افتخارها بالفيديو الجنسي المُسرّب لها

GMT 05:18 2013 السبت ,21 أيلول / سبتمبر

وفاة نادية يسري التي لازمت الفنانة سعاد حسني في ساعاتها الأخيرة
العرب اليوم - وفاة نادية يسري التي لازمت الفنانة سعاد حسني في ساعاتها الأخيرة

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 11:27 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو

جمارك السيارة "لكزس Ls" الواردة من السعودية
العرب اليوم - جمارك السيارة "لكزس Ls" الواردة من السعودية

GMT 16:12 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

معسكرات تدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولي لإعداد حُكّام أفريقيا
العرب اليوم - معسكرات تدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولي لإعداد حُكّام أفريقيا

GMT 03:40 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

الإعصار المدمّر "هارولد" يصل فيجي ويُهدد بكارثة بيئية جديدة
العرب اليوم - الإعصار المدمّر "هارولد" يصل فيجي ويُهدد بكارثة بيئية جديدة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab