إيرادات حكومة البحرين تهبط 29 في المائة خلال النصف الأول من 2020

قالت وكالة أنباء البحرين اليوم إن إيرادات الحكومة تراجعت 29 بالمئة في النصف الأول من 2020 بسبب ضعف أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وهبطت الإيرادات النفطية للبلد الخليجي 35 بالمئة بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13 بالمئة. وارتفع الإنفاق الحكومي اثنين بالمئة في النصف الأول من العام.

وفي يوليو ، قالت البحرين إنها ستضيف حوالي 177 مليون دينار (470 مليون دولار) إلى ميزانية الدولة للعام 2020 في إنفاق طارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونا وقالت وكالة ستاندر اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في مايو أيار إن العجز في ميزانية البحرين من المنتظر أن يرتفع إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، من 4.6 بالمئة في 2019 فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النفط.