استقرار أسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

استقرت اسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 28-8-2018 بداية التعاملات سوق المال بالبنوك السعودية كالأتي:
1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.7495 ريال سعودي
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GMT 05:21 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطساستقرار أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
GMT 05:20 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطساستقرار سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
GMT 05:18 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطستراجع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
GMT 05:17 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطساستقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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