تراجع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

تراجعت سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 28 - 8 -2018 خلال تعاملات سوق المال في البنوك الاسرائيلية كالأتي:

1 شيكل اسرائيلي = 0.2750 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6358 شيكل اسرائيلي