تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب على خلفية صعود الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وارتفاع العائد على السندات العشرية الأمريكية ، في ظل توقعات ببدء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة لكبح جماح التضخم، في ظل تراجع جاذبية الملاذات الاستثمارية الآمنة بعد ارتفاع أسعار الأسهم العالية بعد ظهور مؤشرات على تقدم في محادثات.وارتفع مؤشر قيمة العملة الأمريكية العملات الرئيسية الأخرى اليوم إلى 42ر99 نقطة بزيادة قدرها 4ر0% عن مستواه أمس.

كما ارتفع العائد على السندات العشرية الأمريكية إلى 562ر2% وعلى السندات الخمسية إلى 7ر2%، في حين ارتفع العائد على السندات الثلاثينية إلى 59ر2%.وأنهى الذهب تعاملات اليوم الثلاثاء بتراجع قدره 50ر6 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 50ر1927 دولار للأونصة تسليم يونيو المقبل.وتراجع سعر الفضة بمقدار 056ر0 دولار إلى 534ر24 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0135ر0 دولار إلى 7950ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.