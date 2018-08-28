استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه المصري الثلاثاء

استقرت أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-8-2018، حيث شهدت العملة الأوروبية زيادة فى سعرها مقابل الجنيه.

سجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى ، 20.10 جنيه للشراء، و 20.29 جنيها للبيع، فيما جاء سعره فى تعاملات عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصري

20.19 جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.29 جنيه للبيع

20.10 جنيه للشراء

سعر اليورو فى بنك مصر

20.12 للشراء

20.29 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.12 للشراء

20.30 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.17 للشراء

20.36 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.14 للشراء

20.31 للبيع