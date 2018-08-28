استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه المصري الثلاثاء

استقرت أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-8-2018، حيث شهدت العملة الأوروبية زيادة فى سعرها مقابل الجنيه.
سجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى ، 20.10 جنيه للشراء، و 20.29 جنيها للبيع، فيما جاء سعره فى تعاملات عدد آخر من البنوك، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصري
20.19 جنيه للشراء
20.33 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.29 جنيه للبيع
20.10 جنيه للشراء
سعر اليورو فى بنك مصر
20.12 للشراء
20.29 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
20.12 للشراء
20.30 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
20.17 للشراء
20.36 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.14 للشراء
20.31 للبيع
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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