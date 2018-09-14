انخفاض قياسي للريال البرازيلي وسط تقلّبات في السباق الرئاسي

سجّل الريال البرازيلي الخميس تراجعًا قياسيًا وأغلق على 4,197 مقابل الدولار، وسط غموض محيط بالانتخابات الرئاسية البرازيلية التي تجري الشهر المقبل.

وخسر الريال 1,12 في المئة من قيمته الخميس، و21,06 في المئة من قيمته منذ بداية العام.

وأثارت الحملات الانتخابية للرئاسة قلقًا في الأسواق، مع تأرجح التوقعات بين المرشحين الرئيسيين.