ارتفاع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الإثنين

ارتفعت سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي اليوم 27 - 8 -2018 خلال تعاملات سوق المال في البنوك الاسرائيلية كالأتي:

الشيكل الاسرائيلي

1 شيكل اسرائيلي = 0.2757 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6270 شيكل اسرائيلي