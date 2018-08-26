

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن مفاوضين صينيين وأميركيين أجروا محادثات تجارية بنّاءة وصريحة في واشنطن.

واتفق الجانبان على التواصل المستمر بينهما بغض النظر عن المخططات المستقبلية.

وعقد وفدا البلدين برئاسة نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين ومساعد وزير الخزانة الأميركي ديفيد اجتماعات الأربعاء والخميس دون الإعلان عن أي تقدم.