صندوق النقد الدولي يمنح أوكرانيا قرضًا بقيمة 3.9 مليار دولار لمدة 14 شهرًا

أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو اليوم الأربعاء، بأن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وافق على قرض لكييف، قيمته 3.9 مليار دولار، لمدة 14 شهرا.

وكتب بوروشنكو عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "اعتمد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة احتياطية لأوكرانيا لمدة 14 شهرا، قيمتها 3.9 مليار دولار".

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل بأقرب وقت على الشريحة الأولى البالغة 1.4 مليار دولار.

هذا واعلن رئيس الوزراء الأوكراني، فلاديمير غرويسمان بتاريخ 19 تشرين الأول / أكتوبر، أن كييف وصندوق النقد الدولي قد اتفقا على برنامج جديد [للقروض] والتي سيبدأ تنفيذه في عام 2019، وبدوره أكد صندوق النقد الدولي أنه قد توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية لقرض جديد لمدة 14 شهرا، مشيرا إلى أن حجم التمويل يعادل 3.9 مليار دولار.