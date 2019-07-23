بورصة تونس تغلق على انخفاض



اقلفت بورصة تونس على 7197.19 نقطة مسجلة تراجعًا بـ 0.06 % في ختام مداولات اليوم، بينما لم تزد حركة رؤوس الأموال عن 1.4 مليون دينار تونسي "نحو 0.49 مليون دولار".

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع اسهم 20 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت اسهم 25 شركة، لتستمر 12 شركة على وضعها.