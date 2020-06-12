المؤشر القياسي الياباني ينخفض 1.74% في بداية التعامل في طوكيو

انخفض المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وتراجع المؤشر 1.74 في المئة إلى 22082.12 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77 في المئة إلى 1560.74 نقطة.