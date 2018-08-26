نفى وزير الطاقة السعودي أمس، ما ورد في تقارير إعلامية عدة حول نية إلغاء الطرح الأولي العام لشركة «أرامكو السعودية»، مؤكداً أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام للشركة في الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة بناء على عوامل عدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الوزير خالد بن عبد العزيز الفالح قوله في بيان أمس: «إن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة».
وأشار الوزير إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكرت «واس» أنه في إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات مهمة عدة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة إضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.
شركة مساهمة
وبدورها حققت أرامكو إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام، ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة ومواءمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، إضافة إلى تأسيس إدارة للعلاقات مع المستثمرين واستكمال أول عملية تقييم مستقل للاحتياطات الهيدروكربونية، ما يؤكد مكانة الشركة الرائدة والفريدة في قطاع الطاقة.
وتعد هذه الإنجازات مهمة وإيجابية، أخذاً في عين الاعتبار الإجراءات المعقدة التي يتم تنفيذها لإعداد الشركة والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من ناحية الجودة والحجم.
تسريح المستشارين
وكانت 4 مصادر كبيرة بالصناعة أول من أمس قد أكدت أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.
وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحوّل اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على «حصة استراتيجية» في مصنع البتروكيماويات المحلي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».
وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي «قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجياً في ذلك الاتجاه - أولاً التأجيل ثم الإلغاء».
وقال مصدر ثان وهو مستشار مالي كبير «الرسالة التي تلقيناها هي أنه لا طرح أولياً في المستقبل المنظور».
وأضاف «حتى الطرح المحلي في بورصة تداول تقرر تجميده».
GMT 05:04 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسارتفاع الأسهم اليابانية في التداولات الصباحية
GMT 05:02 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس" الصين"المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة كانت بنّاءة
GMT 04:53 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.37 %
GMT 04:49 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.38%
GMT 04:46 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبورصة باريس تغلق على ارتفاع بنسبة 0.24٪
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك