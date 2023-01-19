الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو
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الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو

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العرب اليوم - الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو

مؤشر الدولار
لندن ـ العرب اليوم

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.
فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2337 دولار أمريكي، بزيادة 0.44 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1433 يورو بزيادة 0.43 %.

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الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو



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