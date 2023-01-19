الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2337 دولار أمريكي، بزيادة 0.44 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1433 يورو بزيادة 0.43 %.