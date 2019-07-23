مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين



أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.

وارتفع مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.28 في المئة، ليصل عند مستوى 3489.92 نقطة، بينما صعد مؤشر (داكس) الألماني بمقدار 29.33 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 12289.40 نقطة.

وانخفض مؤشر (أي بي إي إكس 35) الإسباني بمقدار 7.00 نقاط، ليصل عند مستوى 9163.50 نقطة، في حين حقق مؤشر (أي إي إكس) الهولندي مكاسب بمقدار 4.16 نقطة ليصل عند مستوى 576.00 نقطة.