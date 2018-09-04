استقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

استقرت أسعار الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 4 - 9 -2018 بداية التعاملات سوق المال في البنوك اليمنية كالأتي:

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 250.3490 ريال يمني