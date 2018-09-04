استقرار أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 4-9-2018 بداية التعاملات ليسجل عيار 21 نحو 606 جنيهات ،وسجلت سعر أوقية الذهب 1201 دولاراً.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 18 : 519.00 جنيه

عيار 21 : 606 جنيه

عيار 24 : 692.00 جنيه

الجنيه الذهب : 4888 جنيه

الأوقية : 1201 دولار