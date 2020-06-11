النفط يتجاوز فخ المخزون الأمريكي

تمكنت أسعار النفط من تجاوز مخاوف التخمة بفعل زيادة المخزونات الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو/حزيران.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، ارتفع مخزون الخام 5.7 برميل إلى 538.1 مليون برميل.

ومحا النفط خسائره السابقة الأربعاء، حتى بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع المخزونات إلى قمة غير مسبوقة، مما يجدد المخاوف من تخمة كؤود بسبب ضعف الطلب.

وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن "نلحظ دعما في السوق قادما من المنتجات لا الخام."

وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 55 سنتا إلى 41.73 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا إلى 39.60 بعد انخفاض بأكثر من 2% خلال الجلسة.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية الأربعاء إنها اشترت 126 ألف برميل من الخام للاحتياطي الاستراتيجي، مما دعم الأسعار.

وصعد سعر برنت لأكثر من مثليه منذ النزول إلى قاع 21 عاما عند أقل من 16 دولار في أبريل/ نيسان، لكن بعض المحللين يعتقدون أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا مع أن الجائحة لاتزال تقلص الطلب.

وصعدت أسعار النفط خلال الأيام الماضية بدعم من أجواء تفاؤل بشأن تعهدات كبح الإنتاج وهو ما غطى على قلق من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وتعافى الطلب على الوقود من الانهيار الذي شهده في أبريل/ نيسان والذي سببته إجراءات العزل العام للسيطرة على الجائحة.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر برنت للعام 2020 إلى 40.40 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 36 دولارا، لكنه حذر من أن الأسعار من المرجح أن تتراجع في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وفائض في المخزونات.

واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون السبت على تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط إلى نهاية يوليو/ تموز المقبل بعد أن زادت الأسعار لمثليها في الشهرين الأخيرين بفضل جهودهم لسحب نحو 10% من الإمدادات العالمية من السوق.

وكانت أوبك+ قد اتفقت في أبريل/نيسان على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.