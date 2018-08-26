الإسترليني يسجل أدنى مستوى مقابل اليورو خلال 11 شهرًا

هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته مقابل اليورو منذ منتصف سبتمبر الماضي متضرراً جراء ارتفاع العملة الأوروبية ومخاوف بشأن ما إذا كان بمقدور بريطانيا إبرام اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد الانفصال. لكن العملة البريطانية ارتفعت مقابل الدولار الذي اضطرب أداؤه جراء كلمة ألقاها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وشهدت العملة البريطانية شهراً قاسياً في أغسطس، إذ تأثرت سلباً من تصاعد المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي من دون الاتفاق على ترتيبات تجارية بشأن انفصالها المقرر في مارس 2019.
وتراجع الاسترليني إلى 90.390 بنساً لليورو وهو أدنى مستوى في 11 شهراً.
وزادت العملة البريطانية إلى 1.2880 دولار لتصعد نحو 0.5% خلال الجلسة قبل أن تستقر عند حوالي 1.2850 دولار.
GMT 05:04 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسارتفاع الأسهم اليابانية في التداولات الصباحية
GMT 05:02 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس" الصين"المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة كانت بنّاءة
GMT 04:53 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.37 %
GMT 04:49 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.38%
GMT 04:46 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبورصة باريس تغلق على ارتفاع بنسبة 0.24٪
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك