تعرف على سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال السعودي الثلاثاء

جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الثلاثاء كالتالي:

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.4660 ليرة لبنانية