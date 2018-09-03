استقرار أسعار الفضة في الأسواق المصرية الإثنين

استقرت أسعار الفضة بشكل طفيف، اليوم الإثنين،سجّل سعر عيار 99.9 الفضة النقية 9.45 جنيه للجرام، وعيار 95.8 الفضة البريطانية 9.07 جنيه، وعيار 92.5 الفضة الإسترليني 8.74 جنيه، فيما وصل عيار 90 فضة العملات 8.52 جنيه.

بينما سجلت فضة المجوهرات 7.55 جنيه، وسجلت أوقية الفضة 293.69 جنيه.