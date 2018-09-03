استقرار أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي الإثنين

استقرت سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي اليوم الإثنين 3 - 8 -2018 بداية التعاملات سوق المال في البنوك الإماراتية كالأتي:

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6730 درهم إماراتي