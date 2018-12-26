الرقابة المالية تلزم رئيس راية القابضة بشراء أسهم كامل الشركة

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، مدحت محمد إبراهيم خليل، رئيس راية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعته المرتبطة تقديم عرض الشراء الإجباري خلال أجل غايته 28 ديسمبر 2018.

وأضافت الهيئة في بيان للبورصة، أن لجنة التظلمات قررت تأييد قرار الهيئة بتقديم رئيس الشركة ومجموعته المرتبطة عرض الشراء الإجباري على الورقة.

وكان المساهم الرئيسي مدحت خليل تقدم في نوفمبر الماضي، بتظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ضد قرار إلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الشركة.