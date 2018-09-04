تعرف على سعر الدينار العراقي مقابل الريال السعودي الثلاثاء

جاء سعر الدينار العراقي مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الثلاثاء كالتالي:
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.2137 دينار عراقي
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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