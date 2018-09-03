ارتفاع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الإثنين

ارتفعت سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي اليوم الإثنين 3 - 9 -2018 خلال تعاملات سوق المال في اسرائيل كالأتي:

الشيكل الاسرائيلي

1 شيكل اسرائيلي = 0.2779 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.5990 شيكل اسرائيلي