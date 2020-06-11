المؤشر القياسي الياباني ينخفض 1.20% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وتراجع المؤشر القياسي 1.20 في المئة إلى 22848.02 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 في المئة إلى 1609.01 نقطة.