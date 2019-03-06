متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في البحرين بالدينار البحريني
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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في البحرين بالدينار البحريني

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في البحرين بالدينار البحريني

الذهب
القاهرة - العرب اليوم
الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 15.62 دينار $41.43
سعر الذهب عيار 22 14.32 دينار $37.98
اسعار الذهب عيار 21 13.67 دينار $36.26
اسعار الذهب عيار 18 11.71 دينار $31.08
سعر الذهب عيار 14 9.11 دينار $24.17
سعر الذهب عيار 12 7.81 دينار $20.72
اسعار أوقية الذهب 485.74 دينار $1,289
اسعار جنيه الذهب 109.33 دينار $290.05
اسعار كيلو الذهب 15,619 دينار $41,434
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في البحرين بالدينار البحريني متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في البحرين بالدينار البحريني



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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في البحرين بالدينار البحريني متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في البحرين بالدينار البحريني



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