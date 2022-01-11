مُباحثات سُعودِيَّة - عُمانِيَّة فِي أَسْوَاقِ النِّفْط . والْإعْلان عن بدْء تَصْدِيرِ فائض غازٍ « الوفْرة »

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في العاصمة الرياض، مع وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان الدكتور محمد الرمحي «التنسيق داخل أوبك بلس، إلى جانب رؤيتهما لتطورات سوق النفط»، في الوقت الذي وقعت فيه الشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم مع «شيفرون السعودية» لتصدير الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة بين البلدين.